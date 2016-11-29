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Россия не получила от Украины ответа об отмене стрельбы в районе Крыма

Ранее Минобороны РФ вручило военно-дипломатическую ноту протеста украинскому атташе в связи с ракетными учениями, намеченными на 1 и 2 декабря

Министерство транспорта России пока не получило от Украины ответ на требование отменить стрельбы в районе Крыма, запланированные на 1 и 2 декабря. Об этом сообщил глава ведомства Максим Соколов.

Отвечая на вопрос, последовала ли реакция украинской стороны на ноту протеста в связи со стрельбами, Соколов заявил: «Пока официальных сообщений мы не получали. Но время ещё есть», — передает «РИА Новости».

Украина в одностороннем порядке приняла решение провести 1 и 2 декабря ракетные стрельбы в районе Крыма, пишет сайт «Комсомольской правды».

Киев планирует провести учения в воздушном пространстве России в районе Симферополя, что нарушает все международные соглашения, сообщили в Росавиации.

Власти Украины утверждают, в свою очередь, что стрельбы будут проведены в пределах территории Украины в Черном море, что нормам международного права не противоречит.

Напомним, Минобороны РФ вручило 25 ноября Украине ноту протеста, в которой потребовало отменить стрельбы. Военно-дипломатическую ноту протеста передали украинскому атташе, вызванному в военное ведомство России.

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Россия не получила от Украины ответа об отмене стрельбы в районе Крыма

Ранее Минобороны РФ вручило военно-дипломатическую ноту протеста украинскому атташе в связи с ракетными учениями, намеченными на 1 и 2 декабря

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