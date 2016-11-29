Полузащитник «Урала» Чантурия выбыл из игры на полгода

Георгий Чантурия, хавбек «Урала», получил травму в матче 15-го тура чемпионата России в игре против команды «Локомотива» (1:1). Об этом сообщил официальный сайт клуба.

Медики диагностировали у него повреждение связок коленного сустава, в связи с чем ему предстоит операция и реабилитация. Предварительно, восстановление у полузащитника займет до шести месяцев, сообщает «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Чантурия провел 12 матчей, забил 2 мяча и отдал 1 передачу.

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