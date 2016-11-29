Песков: Путин не получал письмо Хирурга с просьбой изменить герб РФ

В администрации президента РФ не получали письмо байкера Хирурга, который предлагал внести изменения в герб России. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Мне неизвестно пока ни о каком письме, насколько мне известно, оно никуда официально не входило в администрацию», — заявил Песков. Он добавил, что если такое письмо все же поступит, то о нем будет доложено Владимиру Путину.

Как ранее сообщали «Известия», лидер байкерского клуба «Ночные волки» Александр Залдостанов (Хирург) обратился к президенту с просьбой добавить в герб России звезду Победы и колосья, которые использовались в символике СССР.

Песков добавил, что в Кремле нет определенной позиции по поводу необходимости смены символики государства.

«Я не стал бы сейчас формулировать какую-то позицию на этот счет, тем более что ее нет», — сказал Песков.

Он добавил, что это крайне объемная тема, которая требует «четкой аргументации». Представитель Кремля также добавил, что предложение Хирурга будет рассмотрено, так как президент России Владимир Путин «принимает во внимание точки зрения и снизу, и сверху, это Путин делает всегда, он принимает во внимание все точки зрения».