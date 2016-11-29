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В кальянном клубе Курска обнаружили подростков в алкогольной коме

Несовершеннолетних доставили в больницу

В одном из кальянных клубов Курска наркополицейские и бойцы нацгвардии во время облавы обнаружили двоих подростков в алкогольной коме. Их госпитализировали.

Ранее в полицию сообщили, что в заведении собираются несовершеннолетние. Во время рейда в клубе находились порядка 70 человек, в том числе 15 несовершеннолетних. Служебные собаки обнаружили в помещении сверток с веществом растительного происхождения — марихуаной, а также курительную смесь — насвай.

Как сообщает KurskCity.ru, изъятые вещества направлены на экспертизу, по результатам которой будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела. В отношении двоих несовершеннолетних, которые в момент полицейского рейда были пьяными, составлены административные протоколы.

Полицейские выяснили, что родители подростков не знали о досуге своих детей.

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

В кальянном клубе Курска обнаружили подростков в алкогольной коме

Несовершеннолетних доставили в больницу

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