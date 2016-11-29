Кремль: Путин знает о планах Украины провести стрельбы в районе Крыма

Российскому президенту Владимиру Путину докладывают о ситуации, которая связана с планами Украины провести 1 и 2 декабря ракетные стрельбы в суверенном воздушном пространстве РФ в районе Крыма.

Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Песков подчеркнул, что этим вопросом занимается министерство транспорта, делая всё необходимое, однако глава государства следит за ситуацией.

«Этой ситуацией занимаются профильные ведомства. Вы упомянули Минтранс. Это связано с полетами — та область, которую курирует Министерство транспорта. Это ведомство федеральной власти делает всё, что необходимо», — отметил Песков.

Ранее в Росавиации сообщили, что Украина в нарушение всех международных соглашений в одностороннем порядке приняла решение провести 1 и 2 декабря ракетные стрельбы в суверенном воздушном пространстве РФ в районе Симферополя.