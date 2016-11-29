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Школьный курс православной культуры не будет обязательным

Как пояснили в Министерстве образования и науки РФ, эта программа предназначена для факультативных или дополнительных занятий

Разрабатываемый школьный курс «Православная культура» не будет входить в перечень обязательных предметов, сообщили в пресс-службе Минобрнауки.

«Программа предназначена не для обязательной части учебной программы, а для факультативных или дополнительных занятий, которые школа может вводить по запросу родителей и обучающихся», — приводит ТАСС сообщение пресс-службы.

В ведомстве подчеркнули, что введение новой программы не было инициативой министерства. Изначально с предложением ввести курс «Православная культура» выступила Русская православная церковь, сейчас проект находится на рассмотрении Федерального учебно-методического объединения. После положительного заключения ФУМО оценку программе даст Минобрнауки.

Отмечается, что сейчас в обязательной учебной программе модуль «Основы православной культуры» присутствует в курсе «Основы религиозных культур и светской этики», который предназначен для учащихся 4-х классов.

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Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Школьный курс православной культуры не будет обязательным

Как пояснили в Министерстве образования и науки РФ, эта программа предназначена для факультативных или дополнительных занятий

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