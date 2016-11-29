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Полиция подтвердила гибель 76 человек в авиакатастрофе в Колумбии

Один из шестерых выживших скончался в больнице

Полиция Колумбии подтвердила гибель по меньшей мере 76 человек в результате падения лайнера с футболистами бразильского «Шапекоэнсе» на борту. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу полиции колумбийского департамента Антьокия Хосе Асеведо Осса.

«Шесть человек были среди выживших, но, к сожалению, один из них скончался в больнице. Остальные пассажиры, к сожалению, погибли», — приводит агентство его слова.

Напомним, самолет потерпел крушение недалеко от города Медельин во вторник. Бразильская команда направлялась туда, чтобы принять участие в первой финальной игре Южноамериканского кубка с «Атлетико Националь».

На борту лайнера находились 72 пассажира и 9 членов экипажа. Ранее сообщалось, что среди выживших есть футболисты «Шапекоэнсе» Алан Рушел, Маркос Данило и Джексон Фольман, стюардесса Химена Суарес и журналист Рафаэль Хенцель.

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Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Полиция подтвердила гибель 76 человек в авиакатастрофе в Колумбии

Один из шестерых выживших скончался в больнице

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