Полиция подтвердила гибель 76 человек в авиакатастрофе в Колумбии

Полиция Колумбии подтвердила гибель по меньшей мере 76 человек в результате падения лайнера с футболистами бразильского «Шапекоэнсе» на борту. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу полиции колумбийского департамента Антьокия Хосе Асеведо Осса.

«Шесть человек были среди выживших, но, к сожалению, один из них скончался в больнице. Остальные пассажиры, к сожалению, погибли», — приводит агентство его слова.

Напомним, самолет потерпел крушение недалеко от города Медельин во вторник. Бразильская команда направлялась туда, чтобы принять участие в первой финальной игре Южноамериканского кубка с «Атлетико Националь».

На борту лайнера находились 72 пассажира и 9 членов экипажа. Ранее сообщалось, что среди выживших есть футболисты «Шапекоэнсе» Алан Рушел, Маркос Данило и Джексон Фольман, стюардесса Химена Суарес и журналист Рафаэль Хенцель.