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Конкурс ледовых и снежных скульптур стартовал в Якутске

В мероприятии примут участие скульпторы из Монголии, Китая, Хабаровска, Магадана, Перми и Московской области

В Якутске в рамках фестиваля «Зима начинается с Якутии» стартовал международный конкурс ледовых и снежных скульптур «Бриллианты Якутии».

В ближайшие дни днем температура в Якутске понизится до 38–40 градусов со знаком минус. В мероприятии примут участие скульпторы из Монголии, Китая, Хабаровска, Магадана, Московской области, Перми и Якутска, которые будут соревноваться в мастерстве изготовления фигур из льда.

По словам председателя жюри, заслуженного художника РФ Юрия Спиридонова, проведение конкурса «Бриллианты Якутии» уже становится традиционным.

«Здесь самые лучшие скульпторы должны показать все свое мастерство. Не будет никаких поблажек. Мы посмотрели эскизы, но хочу сказать, что им следовать не обязательно, лучше фантазировать и импровизировать», — цитирует Спиридонова ИА YakutiaMedia.

Как отметил президент международной ассоциации ледовой и снежной скульптуры Юхани Лиллберг, вошедший в жюри в качестве представителя из Финляндии, всего в течение года в мире провели более 30 конкурсов ледовых скульптур.

Работы мастеров будут оценивать по технике, мастерству обработки материалов, степени законченности и раскрытию темы, а также по визуальному и эстетическому воздействию на зрителя.

По итогам конкурса жюри присудит первое, второе и третье места в каждой номинации. Команды-победители в номинациях «Ледовая скульптура» и «Снежная скульптура» награждаются кубками, памятными дипломами и денежными премиями.

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Конкурс ледовых и снежных скульптур стартовал в Якутске

В мероприятии примут участие скульпторы из Монголии, Китая, Хабаровска, Магадана, Перми и Московской области

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