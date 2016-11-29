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Вторник,
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Токио сократил бюджет Олимпиады-2020 до $18 млрд

Об этом заявил генсек оргкомитета Игр

Бюджет Олимпиады, которая пройдет в Токио в 2020 году, сократили до $17,8 млрд (¥2 трлн). Об этом заявил журналистам генеральный секретарь оргкомитета Тосиро Муро.

Ранее предполагалось, что Япония потратит на Игры-2020 $26,7 млрд (¥3 трлн), однако данная сумма не устроила губернатора Токио Юрико Коикэ, что и привело к проведению корректировки бюджета, сообщает «Спорт-Экспресс».

Однако проблема сокращения бюджета оказалась для Японии не единственной. В стране не хватает антидопинговых специалистов и лабораторий для полноценной реализации антидопинговой программы Олимпиады-2020. Сейчас в Японии есть только 15 офицеров соответствующей квалификации и одна лаборатория. При нынешней системе анализ образцов занимает до 10 дней, но во время Игр пробы должны проверять до 24 часов.

Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года.

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Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Токио сократил бюджет Олимпиады-2020 до $18 млрд

Об этом заявил генсек оргкомитета Игр

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