«28 панфиловцев» победили Голливуд

Первую строчку российского бокс-офиса продолжает занимать фэнтази «Фантастические твари и где они обитают» по сценарию Джоан Роулинг — 301,5 млн рублей и 1 млрд 116 млн за все время проката, сообщает портал «Кинодата».

- «Фантастические твари» продолжают удерживать лидерство, - рассказал «Известиям» генеральный директор сети кинотеатров «КАРО» Ник Глушко. - Сборы этого фильма равны общим сборам сразу пяти премьер этой недели. Спин-офф Гарри Поттера стал двенадцатым фильмом, сборы которого превысили отметку в 1 миллиард рублей в этом году. Это новый рекорд для российского кинобизнеса.

А вот на второе место, обойдя многие голливудские картины, вышла российская военная драма «28 панфиловцев» режиссеров Андрея Шальопы и Кима Дружинина: за уикенд лента заработала 167 млн при общих сборах 185,5 млн. Бюджет картины, в том числе и собранный по краудфандингу – 150 млн рублей, и у ленты есть все шансы окупить затраты на производство и рекламу. Если это произойдет, «28 панфиловцев» станут 91-м подобным фильмов за всю историю российского проката.

- Нас очень радуют результаты, которые показала российская военная драма «28 панфиловцев» - у фильма действительно очень хороший старт, - отметил Глушко. - Это третий результат среди фильмов, представляющих жанр «военная драма» в этом году.

Третью строчку занял фантастический триллер «Другой мир: войны крови» — 123,5 млн за первый прокатный уикенд, а на четвертую снова выбралась полнометражная анимация «Тролли» — 24.5 млн при общей кассе в 801 млн.

Замыкает пятерку лидеров блокбастер «Доктор Стрэндж» — 22,5 млн за выходные при внушительной сумме общих сборов в 1 млрд 410 млн.

- В предстоящий уикенд бокс-офис возглавит новая диснеевская принцесса — «Полнометражная анимация «Моана». Вероятно, это будет одна из самых красивых историй текущего года, — полагает Ник Глушко.