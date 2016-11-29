Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
29 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Культура   |     |   написать авторам

«28 панфиловцев» победили Голливуд

Российская военная драма за один уикенд практически окупила затраты на производство и рекламу

Фото: kinopoisk.ru

Первую строчку российского бокс-офиса продолжает занимать фэнтази «Фантастические твари и где они обитают» по сценарию Джоан Роулинг — 301,5 млн рублей и 1 млрд 116 млн за все время проката, сообщает портал «Кинодата».

- «Фантастические твари» продолжают удерживать лидерство, - рассказал «Известиям» генеральный директор сети кинотеатров «КАРО» Ник Глушко. - Сборы этого фильма равны общим сборам сразу пяти премьер этой недели. Спин-офф Гарри Поттера стал двенадцатым фильмом, сборы которого превысили отметку в 1 миллиард рублей в этом году. Это новый рекорд для российского кинобизнеса.

А вот на второе место, обойдя многие голливудские картины, вышла российская военная драма «28 панфиловцев» режиссеров Андрея Шальопы и Кима Дружинина: за уикенд лента заработала 167 млн при общих сборах 185,5 млн. Бюджет картины, в том числе и собранный по краудфандингу – 150 млн рублей, и у ленты есть все шансы окупить затраты на производство и рекламу. Если это произойдет, «28 панфиловцев» станут 91-м подобным фильмов за всю историю российского проката.

- Нас очень радуют результаты, которые показала российская военная драма «28 панфиловцев» - у фильма действительно очень хороший старт, - отметил Глушко. - Это третий результат среди фильмов, представляющих жанр «военная драма» в этом году.

Третью строчку занял фантастический триллер «Другой мир: войны крови» — 123,5 млн за первый прокатный уикенд, а на четвертую снова выбралась полнометражная анимация «Тролли» — 24.5 млн при общей кассе в 801 млн.

Замыкает пятерку лидеров блокбастер «Доктор Стрэндж» — 22,5 млн за выходные при внушительной сумме общих сборов в 1 млрд 410 млн.

- В предстоящий уикенд бокс-офис возглавит новая диснеевская принцесса — «Полнометражная анимация «Моана». Вероятно, это будет одна из самых красивых историй текущего года, — полагает Ник Глушко.

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

«28 панфиловцев» победили Голливуд

«28 панфиловцев» победили ГолливудРоссийская военная драма за один уикенд практически окупила затраты на производство и рекламу

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Фотолента

Работы отечественных художников уйдут с молотка в Лондоне

Работы отечественных художников уйдут с молотка в Лондоне

Мнение

Денис Мантуров

глава Минпромторга России

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Леонид Слуцкий

депутат

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке