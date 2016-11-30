Российское кино в Лондоне: на что обратить внимание

В России британские фильмы любят — причем сколь горячо, столь же искренне. Размах и разнообразие мероприятий, посвященных английскому кино, красноречиво об этом свидетельствует. Будь то вечеринки в киноклубах или крупные фестивали, на которых показывают британские кинопремьеры, — поток желающих неизменно высок.

И приятно осознавать, что эта симпатия взаимна. С 30 ноября по 4 декабря в Лондоне пройдет неделя российского кино. В течение пяти дней киноманы туманного Альбиона будут смотреть лучшие игровые, анимационные и документальные фильмы, снятые нашими соотечественниками. Приурочено событие к проводящемуся в 2016 году перекрестному российско-британскому Году языка и литературы.

Маститое представительство

На 28 ноября почти все билеты были раскуплены, при этом около половины зрителей — британцы. Интерес к нашему кино довольно высокий. И это немудрено, поскольку представлять Россию в Великобритании будут не только новинки отечественного проката, но и наши выдающиеся кинематографисты, получавшие награды на международных фестивалях и смотрах.

В программу вошло более 25 картин. Среди них — фильм-катастрофа Николая Хомерики «Ледокол», нашумевшая комедия «Хороший мальчик», драма Кирилла Серебренникова «Ученик», взявшая приз на Каннском кинофестивале, российско-ирландский проект «Москва никогда не спит» и документальный кинодебют фронтмена группы «Мумий Тролль» Ильи Лагутенко под названием «SOS матрос».

Своим появлением киноманов порадуют режиссеры Алексей Учитель, Вера Глаголева, Анна Меликян и Алексей Серебренников. Все они проведут в британской столице мастер-классы.

В рамках недели представят киноновинки из области виртуальной реальности, а также состоится церемония вручения призов. Особо удачливые смогут увезти с собой статуэтку «Золотого единорога», которая достанется победителям фестиваля.

Неделя кино в YouTube

Присоединиться к празднику российского кино можно будет и не выходя из дома. С 28 ноября по 4 декабря на YouTube можно увидеть коллекцию из 200 отечественных картин. Охват действительно широкий: трилогия «Елки», супергеройская комедия «Супербобровы» и спортивная драма «Легенда № 17» будут показаны вперемешку с работами Алексея Балабанова, Андрея Звягинцева и Сергея Бодрова.

Зрители также смогут оценить специально отобранные плей-листы. Там их будут ждать тематические подборки: «Кино про любовь», «Советские комедии», «Скоро Новый год», «Хиты проката» и многие другие.

Год российского кино

Российские кинематографисты отлично выступают на поле артхауса, и тем отраднее, что в Год российского кино не подкачали и отечественные блокбастеры. «Экипаж» с Данилой Козловским и Владимиром Машковым стал самым кассовым российским фильмом года, заработав в прокате свыше 1,4 млрд рублей. Неплохо себя показали «Ледокол» и «Дуэлянт», премьера которого состоялась на статусном кинофестивале в Торонто. А ведь в конце года выйдут еще фильм-катастрофа «Землетрясение», «Елки 5», фэнтезийный блокбастер «Дед Мороз. Битва Магов» с Федором Бондарчуком в главной роли и пеплум «Викинг», где в образе отважного великого князя Владимира предстанет всё тот же Козловский.

Британское кино в России

Говоря о российских бритфестах, необходимо упомянуть фестиваль «Новое британское кино», проходивший в Москве с 26 октября по 6 ноября. Смотр проводился в 12-й раз, и он уже достаточно раскручен, чтобы баловать своих зрителей афишами громких хитов. Собственно, именно там состоялись российская премьера социальной драмы Кена Лоуча «Я, Дэниел Блэйк», которая удостоилась главного приза в Канне, картина «Покидая Блэкпул» с Тимоти Споллом и Джуно Темпл, были показаны военный триллер «Операция «Антропоид», в котором снялись Киллиан Мерфи и звезда «Пятидесяти оттенков серого» Джейми Дорнан, а также хулиганская комедия Джона Майкла Макдоны «Война против всех» с новым Тарзаном — Александром Скарсгардом.

Кроме того, тогда в Москву приехал ветеран индустрии Брайан Кокс. В столице он представил драму «Сиделка» о пожилом актере, прикованном к инвалидному креслу.