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Сибирские ученые создали вакцину для лечения рака у животных

Над созданием препарата специалисты работали более семи лет

Фото: pixabay.com

Новосибирские ученые разработали вакцину для лечения рака молочной железы у кошек и собак. Препарат они разрабатывали более семи лет. 

Вакцина сибирских ученых может стать прорывом в лечении онкологии у домашних питомцев. Доклинические испытания на лабораторных мышах и крысах показали ее эффективность. Сейчас препарат ввели больным собакам и кошкам. За состоянием их здоровья наблюдают ветеринарные врачи.

После операции по удалению опухоли животные нуждаются в химиотерапии. Большинство питомцев переносит ее с трудом. Вакцина, созданная сибирскими специалистами, поможет животному выработать собственные антитела. Препарат останавливает деление раковых клеток, из-за чего опухоль больше не растет, пишет Сибирское агентство новостей.

Отмечается, что клинические испытания могут завершиться как минимум через полгода. После чего будет запущен их серийный выпуск. Разработчики заверили, что цена новой вакцины будет приемлемой.

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Сибирские ученые создали вакцину для лечения рака у животных

Сибирские ученые создали вакцину для лечения рака у животныхНад созданием препарата специалисты работали более семи лет

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