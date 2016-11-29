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Евгений Миронов: два раза по 25

«Известия» вспоминают лучшие роли народного артиста России

Фото: Мария Зайвый

Евгению Миронову исполнилось 50 лет. «Известия» поздравляют известного актера, художественного руководителя Театра Наций и основателя благотворительного фонда «Артист» и предлагают вспомнить его лучшие фильмы и спектакли.

«Любовь» (1991), студент Саша

Фото: youtube.com


В картине режиссера Валерия Тодоровского 25-летний Евгений Миронова предстал обаятельным студентом Сашей. Парень мечтает о любви, но в отношениях с противоположным полом он слишком неопытен. «Она тебе намекала, чтобы ты к ней зашел! Только ежик бы этого не понял, ну и ты вместе с ним!», — воспитывает друг героя Миронова. 

Постепенно простоватый юноша превращается в зрелого мужчину, способного на глубокие чувства. Показывая эволюцию персонажа, Миронов раскрывает свой драматический талант.

«Мусульманин» (1995), Абдулла (Николай Иванов)

Фото: youtube.com


В разгар «лихих 90-х» Евгений Миронов снялся в драме Владимира Хотиненко о проблемах межрелигиозных отношений. Актер сыграл роль русского солдата, добровольно принявшего ислам и спустя годы вернувшегося в родное село. В череде конфликтов Абдуллы с односельчанами и собственной семьей раскрывается разница в их мировоззрении, усиленная всеобщей нетерпимостью.

Выход картины совпал с разгаром первой чеченской кампании и межэтническими конфликтами на Балканах. Но с годами месседж «Мусульманина» лишь набирает актуальность.

«В августе 44-го…» (2001), капитан Павел Васильевич Алёхин, командир опергруппы СМЕРШ

Фото: youtube.com


В военном детективе Михаила Пташука герой Евгения Миронова пытается очистить тыл советских войск на территории освобожденной Белорусии от вражеских агентов. Оперативная группа смекалистого молодого офицера Павла Алехина натыкается в лесах на диверсионную группу, однако получает приказ прекратить операцию. Но герой Миронова не из тех, кто сдается — хитростью он провоцирует противников на нападение и успешно завершает операцию. 

Герой Миронова разговаривает с людьми словно опытный следователь — в его взгляде читается хладнокровие и работа аналитического ума. Впрочем, актер наделил своего Алехина добрым сердцем и способностью к состраданию.

«Идиот» (2003), князь Мышкин

Фото: youtube.com

 

Телеэкранизацию «Идиота» Достоевского смотрела и обсуждала вся страна. Причина успеха сериала — в талантливой режиссуре Владимира Бортко и выдающемся актерском ансамбле, главной звездой которого стал Евгений Миронов.

В его исполнении князь Мышкин — еще более уязвимый и нерешительный, чем на страницах бессмертного романа. Миронов подарил персонажу свой добрый трогательный взгляд и мягкий тембр голоса. 

«Страсти по Бумбарашу» (1993), Бумбараш

Фото: ТАСС/Михаил Фомичев


В этом музыкальном спектакле Евгений Миронов неизменно играл главную роль с премьеры и вплоть до 2011 года. За 18 лет он успел выйти на сцену в образе Бумбараша 233 раза.

Постановку Владимира Машкова называют едва ли не первым полноценным отечественным мюзиклом. Миронов продемонстрировал здесь не только актерский, но и вокальный талант, вступив в соревнование с Валерием Золотухиным, воплотившим того же персонажа в одноименном фильме. 

«Калигула» (2011), Калигула

Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин

В спектакле Эймунтаса Някрошюса в Театре Наций по знаменитой пьесе Альбера Камю Евгений Миронов играет римского императора, захотевшего невозможного — стать свободным ото всех земных привязанностей.

На сцене говорят о злодействах сумасшедшего правителя, а зритель видит в нем единственного персонажа, способного по-настоящему чувствовать и страдать. В этом — заслуга Евгения Миронова.

Будущие проекты

Фото: Дарья Глобина


В день своего 50-летия артист занят работой. Режиссер Тимофей Кулябин ставит в Театре Наций спектакль «Иванов» по пьесе А.П.Чехова. Премьера запланирована на декабрь 2016 года. Вместе с юбиляром в «Иванове» сыграют Чулпан Хаматова (Анна Петровна) и Елизавета Боярская (Саша).

А весной 2017 года мы снова увидим Евгения Миронова в кино. В исторической драме «Время первых» будет рассказано о подвиге советских космонавтов Алексея Леонова (его играет юбиляр) и Павла Беляева (Констатин Хабенский).

Как и его неординарные персонажи, Евгений Миронов всегда стремится к новым рубежам и стремится сделать невозможное. Желаем артисту и в дальнейшем радовать нас своим творчеством.

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Евгений Миронов: два раза по 25

Евгений Миронов: два раза по 25 «Известия» вспоминают лучшие роли народного артиста России

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