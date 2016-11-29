Детские омбудсмены объяснят родителям последствия отказа от прививок

Детских омбудсменов призвали объяснять родителям последствия отказал от прививок и важность вакцинирования детей. Соответствующую рекомендацию дала замдиректора департамента медицинской помощи и родовспоможения Минздрава РФ Ольга Чумакова.

Чумакова пояснила, что непривитые дети не заболевают только потому, что большинство родителей все-таки вакцинирует своих детей. «Если их когорта увеличится и у нас уйдет та необходимая иммунная прослойка, которая спасает нас от всего, вы не представляете, какие будут последствия», — предупредила представитель ведомства в ходе своего выступления перед детскими омбудсменами на всероссийском совещании «Совершенствование деятельности уполномоченного по правам ребенка в России: задачи и перспективы», передает ТАСС.

Она напомнила, что в РФ также много приезжих из стран, в которых распространен полиомиелит. Она также подчеркнула, что здоровое окружение ребенка еще не значит, что не существует риска заражения туберкулезом.

«Ребенок ездит в общественном транспорте, ребенок гуляет с другими детьми, ребенок не моет руки, что угодно может быть», — предостерегла Чумакова.

Детские омбудсмены в ответ заявили, что им пишут многие родители, считающие прививки вредными. Люди жалуются на принуждение к вакцинированию в детских учреждениях. Чумакова заметила, что у нее две внучки и обе привиты.

«У меня две внучки и они вакцинированы, их вакцинировали, как и всех остальных детей. Качество вакцин, коллеги, хорошее», — заявила представитель ведомства.