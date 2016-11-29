Священник о смертельном ДТП: отстранили от службы, могут лишить сана

Отец Николай (в миру Левкин Николай Анатольевич), сбивший на своем BMW пешехода на Ленинградском проспекте в Москве, заявил, что он может лишиться работы из-за произошедшего ДТП. Пока священника отстранили от службы, возможно, лишат сана.

По словам Николая Левкина, на него идет давление. При этом он понимает, что это резонансная авария.



«У патриарха свое мнение, отличное от мнения следственных органов. Он как-то сказал, что если даже священники косвенно причастны, то на них могут налагаться канонические взыскания. Это не просто событие, это испытание, причем не только для меня, но и для моей семьи. Мы все пребываем в стрессе и должны это сообща пережить», — приводит телеканал РЕН ТВ слова отца Николая на допросе.



Батюшка рассказал, что, съезжая с путепроводного моста, ехал по крайнему левому ряду. Погода в день ДТП была неблагоприятной — снег с дождем. В его полосу резко перестроился таксист, по словам отца Николая, даже не включив перед маневром поворотники. Между автомобилями было маленькое расстояние, поэтому батюшка резко дал по тормозам и выкрутил руль влево, вылетев на разделительную, а затем и на встречную полосу.



На разделительной полосе стоял 52-летний пешеход Константин Коротков, пересекавший оживленный Ленинградский проспект в неположенном месте.



Напомним, после удара о BMW священника мужчину отбросило на встречную полосу под колеса Hyundai. Мужчина от полученных травм скончался на месте.



По словам священника, он не видел пешехода — шел снег с дождем, — но по звуку удара понял, что кого-то сбил.



Так как в салоне автомобиля находился 16-летний сын батюшки, он принял решение сначала отвезти его домой и не стал выходить из машины.



После отец Николай отправился в отделение полиции, где оставил машину для экспертизы, а также сдал анализы на алкоголь и наркотики.

По информации правоохранительных органов, на машине была новая зимняя резина, а стаж вождения священника — более 15 лет.



По факту аварии возбуждено уголовное дело. Пока священник проходит по делу как свидетель.

У отца Николая, который служит в храме Всех святых на Кулишках, девять детей.



Глава пресс-службы патриарха Александр Волков рассказал, что Святейшему будет доложено о случившемся. По словам Волкова, «любые окончательные канонические решения» будут сделаны, после того как в РПЦ получат всю информацию о ДТП.

