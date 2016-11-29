Суд вынес приговор 13 парапсихологам в Москве

Обвинительный приговор вынес Гагаринский районный суд Москвы 13 участникам ОПГ лжепарапсихологов. Об этом сообщает пресс-служба Генпрокуратура РФ.

В состав организованной преступной группы входили 27–59-летние граждане России, проживающие в разных регионах страны, а также две гражданки Украины.

Глава преступного сообщества Надежда Мазуркина приговорена к 2 годам лишения свободы в колонии общего режима. Остальные осужденные получили от 1,6 года колонии, а также условные сроки.

Преступная группа действовала с августа 2014 года по июнь 2015 года. Участники ее обманом выманивали деньги у доверчивых граждан, убеждая их, что сеансы с парапсихологом помогут решить все их проблемы. Рекламу своей деятельности они распространяли на радио и в телепередачах, после чего обманутые зрители и слушатели звонили им в call-центр, который базировался сначала в Москве, потом в Ялте, сообщает телеканал «360». Преступники специально выбирали по голосу пожилых людей, так как их проще было ввести в заблуждение.

Почти за год их преступной деятельности они успели похитить 900 тыс. рублей у девяти граждан.