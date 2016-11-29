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Шойгу сообщил о росте угрозы с появлением террористов ИГ в Афганистане

Глава Минобороны подчеркнул важность сотрудничества в рамках ОДКБ и ШОС для поддержания мира

Проникновение боевиков террористических группировок ИГИЛ и «Джебхат ан-Нусры» (обе запрещены в РФ) в Афганистане свидетельствуют о росте угрозы терроризма в мире. Об этом заявил во вторник глава Минобороны РФ генерал армии Сергей Шойгу на встрече со своим коллегой из Узбекистана Кабулом Бердиевым.

«Ситуация, которую мы видим сегодня, говорит о том, что риски не сокращаются, а, наоборот, становятся все больше и больше», — приводит ТАСС слова главы российского оборонного ведомства.

Сергей Шойгу также подчеркнул важность сотрудничества в рамках ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества для борьбы с террористическими вызовами.

«Ситуация у вашей границы заставляет задуматься еще и еще раз над тем, насколько важно на сегодняшний день сотрудничество в рамках ОДКБ и Шанхайской организации сотрудничества для поддержания мира и безопасности в этом регионе», — отметил глава Минобороны РФ.

Он также обратил внимание на то, что у Москвы и Ташкента есть перспективы для расширения военного и военно-технического сотрудничества.

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Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Шойгу сообщил о росте угрозы с появлением террористов ИГ в Афганистане

Глава Минобороны подчеркнул важность сотрудничества в рамках ОДКБ и ШОС для поддержания мира

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