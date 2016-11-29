ДТП с участием микроавтобуса и легковушки произошло под Тулой

Пассажирский микроавтобус, следующий из Харькова в Москву, столкнулся с автомобилем ВАЗ-2110 в Тульской области. В результате происшествия погиб один человек, пострадали двое детей.



Как сообщает ИА TulaMedia, авария произошла сегодня утром на 214 км автодороги М-2 «Крым». Причины ДТП не сообщаются.



В результате происшествия погибла женщина, которая находилась за рулем ВАЗа. В момент аварии в машине находились двое ее детей: четырехлетняя дочь и шестилетний сын. Врачи диагностировали у одного из детей сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки. Состояние второго ребенка неизвестно.