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ДТП с участием микроавтобуса и легковушки произошло под Тулой

В результате происшествия погиб один человек, пострадали двое детей

Пассажирский микроавтобус, следующий из Харькова в Москву, столкнулся с автомобилем ВАЗ-2110 в Тульской области. В результате происшествия погиб один человек, пострадали двое детей.

Как сообщает ИА TulaMedia, авария произошла сегодня утром на 214 км автодороги М-2 «Крым». Причины ДТП не сообщаются.

В результате происшествия погибла женщина, которая находилась за рулем ВАЗа. В момент аварии в машине находились двое ее детей: четырехлетняя дочь и шестилетний сын. Врачи диагностировали у одного из детей сотрясение головного мозга и ушиб грудной клетки. Состояние второго ребенка неизвестно.

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

ДТП с участием микроавтобуса и легковушки произошло под Тулой

В результате происшествия погиб один человек, пострадали двое детей

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