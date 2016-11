В Кремле подписались на западную аналитику

Опубликован список иностранных изданий, подписку на которые администрация президента России намерена оформить на 2017 год. В перечне более 70 наименований, среди которых журналы, газеты и их электронные версии. Большинство изданий, которые поступят в Кремль, — англоязычные (США и Великобритания), но есть также итальянская, немецкая и французская пресса. Стоимость всей подписки составит около 6 млн рублей.



Большая часть периодики из списка идет в библиотеку администрации президента, в том числе журналы, посвященные истории холодной войны, — Journal of Cold War Studies и Cold War History, издания о вооружениях – Journal of Slavic Military Studies, Arms Control Today, Defence & Foreign Affairs, журналы о внешней политике — Strategic Policy, Foreign Policy. В этом же списке наиболее популярные европейские и американские издания Le Figaro, The Guardian, The Economist, The Wall Street Journal, Forbes (версия, выпускаемая в США).

Указаны и персональные запросы. Так, руководитель администрации президента Антон Вайно подписался на американский журнал Тime. Первый заместитель руководителя администрации президента Алексей Громов получит подписку на газету The New York Daily News. Замруководителя АП Владимир Островенко, возглавлявший ранее протокол президента, подписан на немецкий Der Spiegel. Заместитель руководителя протокола президента Михаил Каразинов оформит подписку на американский журнал Readers’s Digest, который считается не политическим, а скорее общественно-популярным СМИ. Начальник управления президента России по межрегиональным и культурным связям с зарубежными странами Владимир Чернов будет получать журнал The Economist.

Заместитель начальника управления пресс-службы и информации президента Алексей Павлов, согласно документам заказа, оформит подписку на 23 издания, в числе которых — The Washington Post, La Repubblica, Le Monde, The Independent, The Gurdian, Handelsblatt и Architectural Design, а также электронные версии некоторых изданий.

Стоимость всей подписки составит около 6 млн рублей.

Ранее был опубликован заказ администрации президента на подписку на российскую прессу на будущий год. В этом списке фигурировали «Новая газета», «Комсомольская правда», МК, «Известия», «Коммерсант», газета РБК, «Ведомости», «Спорт-Экспресс», The New Times и журнал «Вокруг Света».