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Франция требует созыва Совбеза ООН из-за «города-мученика» Алеппо

Глава французского внешнеполитического ведомства Жан-Марк Эйро считает, что нужно изучить ситуацию в сирийском городе и «обсудить средства доставки помощи его населению»

Фото: TASS/AP/Remy de la Mauviniere

Глава МИД Франции Жан-Марк Эйро потребовал незамедлительно провести заседание Совета Безопасности ООН, с тем чтобы изучить ситуацию в сирийском городе Алеппо.

Как сообщает «Федеральное агентство новостей», он назвал Алеппо городом-мучеником и призвал обсудить средства доставки помощи его населению.

По слова главы французского внешнеполитического ведомства, в данный момент «более, чем когда либо» необходимо обеспечить беспрепятственного доступа гуманитарной помощи и добиться прекращения боевых действий на территории сирийского города.

Источник в дипломатических кругах Франции также рассказал, что главы МИД Франции и Германии — Жан-Марк Эйро и Франк Вальтер Штайнмайер — планируют обсудить с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым ситуацию в Алеппо в рамках встречи в Минске 29 ноября, где будут обсуждаться планы имплементации соглашения о прекращении огня на востоке Украины.

Напомним, операция по освобождению восточного Алеппо от террористов началась 21 ноября. Войска официального Дамаска и ополчение при поддержке палестинской бригады «Лива аль-Кудс» полностью освободили от бандформирований 14 кварталов (около 300 тыс. жилых помещений).

Из районов, подконтрольных боевикам, вышли более 8,5 тыс. мирных жителей, почти половина из которых — дети.

Более 140 экстремистов решили закончить свою борьбу и сложили оружие. Они вышли по предоставленным коридорам.

В российском Минобороны заявили, что произошел переломный момент в битве за сирийский город.

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Франция требует созыва Совбеза ООН из-за «города-мученика» Алеппо

Франция требует созыва Совбеза ООН из-за «города-мученика» АлеппоГлава французского внешнеполитического ведомства Жан-Марк Эйро считает, что нужно изучить ситуацию в сирийском городе и «обсудить средства доставки помощи его населению»

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