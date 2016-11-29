Франция требует созыва Совбеза ООН из-за «города-мученика» Алеппо

Глава МИД Франции Жан-Марк Эйро потребовал незамедлительно провести заседание Совета Безопасности ООН, с тем чтобы изучить ситуацию в сирийском городе Алеппо.



Как сообщает «Федеральное агентство новостей», он назвал Алеппо городом-мучеником и призвал обсудить средства доставки помощи его населению.



По слова главы французского внешнеполитического ведомства, в данный момент «более, чем когда либо» необходимо обеспечить беспрепятственного доступа гуманитарной помощи и добиться прекращения боевых действий на территории сирийского города.



Источник в дипломатических кругах Франции также рассказал, что главы МИД Франции и Германии — Жан-Марк Эйро и Франк Вальтер Штайнмайер — планируют обсудить с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым ситуацию в Алеппо в рамках встречи в Минске 29 ноября, где будут обсуждаться планы имплементации соглашения о прекращении огня на востоке Украины.



Напомним, операция по освобождению восточного Алеппо от террористов началась 21 ноября. Войска официального Дамаска и ополчение при поддержке палестинской бригады «Лива аль-Кудс» полностью освободили от бандформирований 14 кварталов (около 300 тыс. жилых помещений).



Из районов, подконтрольных боевикам, вышли более 8,5 тыс. мирных жителей, почти половина из которых — дети.



Более 140 экстремистов решили закончить свою борьбу и сложили оружие. Они вышли по предоставленным коридорам.



В российском Минобороны заявили, что произошел переломный момент в битве за сирийский город.