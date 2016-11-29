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Bellator запретила Харитонову провести бой в России

Американский промоушен наложил вето на поединок российского бойца в Екатеринбурге

Бой российского бойца Сергея Харитонова с бразильцем Франциско Сандро да Силвой, намеченный на 3 декабря в Екатеринбурге в рамках турнира MixFace, будет перенесен из-за запрета на проведение поединков, наложенного на спортсмена американской организацией Bellator. Об этом «Известиям» сообщил сам Сергей Харитонов.

После нокаута 4 ноября на турнире Bellator 163 в американском Анкасвиле (штат Коннектикут) атлетическая комиссия штата вынесла Харитонову рекомендацию не проводить поединки на территории США в течение 90 дней. Спортсмен прошел медицинское обследование, которое не выявило никаких показаний для отказа от участия им в ранее запланированном турнире MixFace 3 декабря в Екатеринбурге.

— На текущий момент организация Bellator вынесла мне предписание-запрет на проведение поединков на территории любой страны. Запрет действует в течение трех месяцев после нокаута 4 ноября, — прокомментировал ситуацию «Известиям» Сергей Харитонов. — Мне нужен бой в России, однако я вынужден отложить его. Выступление в этот период чревато санкциями и разрывом моего контракта со стороны Bellator.

Представитель MixFace Антон Боровик сожалеет о снятии российского тяжеловеса с турнира в Екатеринбурге.

— Мы провели огромную работу по подготовке поединка Сергея Харитонова, — заявил «Известиям» Боровик. — Наша организация вместе со всеми его фанатами искренне сожалеем, что бой Харитонова будет отложен. Однако Сергей вынужден подчиниться условиям действующего контракта с американской организацией. Нами было принято оперативное решение: Харитонова заменит в бою против Франциско Сандро да Силвы  чемпион The Zone FC Дмитрий Побережец. Также 3 декабря зрителей ожидает Гран-при восьмерка, на выбывание, с участием российских и иностранных спортсменов. Всего в рамках турнира MixFace пройдет 12 интереснейших боев, а главным событием турнира станет бой екатеринбуржца, двукратного чемпиона мира Венера Галиева против бразильца Марсио Андраде.

— В ближайшее время нами будет официально объявлена новая дата боя Сергея Харитонова в России — добавил Боровик.

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Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Bellator запретила Харитонову провести бой в России

Американский промоушен наложил вето на поединок российского бойца в Екатеринбурге

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