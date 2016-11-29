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Более 750 человек эвакуировали на Кубани из-за пожара в школе

Возгорание произошло в одной из школ станицы Выселки

Более 750 человек эвакуировали из-за пожара, который произошел в одной из школ станицы Выселки Краснодарского края, сообщила пресс-служба МЧС по региону.

По данным ИА KrasnodarMedia, возгорание произошло на третьем этаже здания, где в задымилось одно из помещений. По состоянию на 10.00 мск пожарные локализовали возгорание на площади 10 кв. м, пострадавших нет.

По предварительным данным, очаг возгорания находился в шкафу. Всего в тушении пожара принимали участие 21 человек, девять единиц техники, в том числе от МЧС России 15 человек личного состава, семь единиц техники. Причины возгорания выясняются.

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Более 750 человек эвакуировали на Кубани из-за пожара в школе

Возгорание произошло в одной из школ станицы Выселки

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