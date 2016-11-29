Матвиенко: нового витка антироссийской русофобской кампании не будет

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что нового витка антироссийской русофобской кампании в международной политике больше не будет.



«Уже, во-первых, все выдохлись, а во-вторых, в мировом сообществе всё больше понимания деструктивности, тупиковости такого рода принятия решений», — сообщила Валентина Матвиенко в ходе пленарного заседания палаты парламента.

По ее мнению, все больше стран, политиков и представителей бизнеса выступают за восстановление нормальных отношений с РФ.

Она также подчеркнула, что санкции, введенные Канадой против 15 граждан России, а также выступления в Бундестаге за введение санкций против Москвы из-за ситуации в Сирии являются агонией неконструктивной политики Запада.

«Я полагаю, что это уже какая-то агония, которая закончится, и постепенно начнется восстановление нормальных отношений и с Евросоюзом, и с США, и с другими государствами», — подчеркнула Валентина Матвиенко.