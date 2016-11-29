Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
29 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Политика   |     |   написать авторам

Матвиенко: нового витка антироссийской русофобской кампании не будет

Председатель Совета Федерации подчеркнул, что сейчас всё больше стран выступают за восстановление отношений с РФ

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что нового витка антироссийской русофобской кампании в международной политике больше не будет.

«Уже, во-первых, все выдохлись, а во-вторых, в мировом сообществе всё больше понимания деструктивности, тупиковости такого рода принятия решений», — сообщила Валентина Матвиенко в ходе пленарного заседания палаты парламента.

По ее мнению, все больше стран, политиков и представителей бизнеса выступают за восстановление нормальных отношений с РФ.

Она также подчеркнула, что санкции, введенные Канадой против 15 граждан России, а также выступления в Бундестаге за введение санкций против Москвы из-за ситуации в Сирии являются агонией неконструктивной политики Запада.

«Я полагаю, что это уже какая-то агония, которая закончится, и постепенно начнется восстановление нормальных отношений и с Евросоюзом, и с США, и с другими государствами», — подчеркнула Валентина Матвиенко.

Читайте также:

Косачев: Запад защищает свои местечковые интересы, призывая к санкциям

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Матвиенко: нового витка антироссийской русофобской кампании не будет

Председатель Совета Федерации подчеркнул, что сейчас всё больше стран выступают за восстановление отношений с РФ

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Владлена Калашникова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

глава Минпромторга России

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке