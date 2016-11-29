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«Крылья Советов» получат дополнительно 75 млн из областного бюджета

Деньги футбольному клубу поступят до конца 2016 года

Самарский футбольный клуб «Крылья Советов» получит 75 млн рублей. Депутаты областной думы приняли поправки бюджет 2016 года.

Деньги на поддержку футбольного клуба направят до конца 2016 года, сообщает НИА «Самара». Ранее «Крылья Советов» уже получили 780 млн рублей. В 2017 году их бюджет составит 425 млн рублей.

В настоящее время самарский клуб находится на 14-й строчке турнирной таблицы чемпионата России по футболу.

Ранее «Известия» сообщали, что в самарский арбитражный суд подал иск областной фонд поддержки и развития футбола, который возглавляет финансовый директор ФК «Крылья Советов» Игорь Поваров. С ООО «Спортгазон» требуют 14,2 млн рублей.

Ранее в клубе уже заявляли о намерении взыскать с компании ущерб за матчи, которые из-за плохого состояния поля были перенесены со стадиона «Металлург». Клуб включал в сумму недополученные сборы, траты на перелет и ущерб, причиненный самарским болельщикам.

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Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

«Крылья Советов» получат дополнительно 75 млн из областного бюджета

Деньги футбольному клубу поступят до конца 2016 года

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