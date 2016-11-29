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Сразу два звездопада в декабре увидят жители Твери

Первый придется в ночь с 13-го на 14-е, второй — в ночь на 22 декабря

Метеорный поток Геминиды обрушится на Землю в середине декабря. В нем часто встречаются болиды, а потому он считается одним из самых мощных их ныне существующих.  

По прогнозам астрономов, в этом декабре его интенсивность составит около 120 метеоров в час. Впрочем, на ночь с 13 на 14 декабря приходится новолуние, поэтому, как отмечает ИА «ТВЕРИГРАД», можно будет увидеть только самые яркие метеоры.

Во второй половине месяца будет максимально активен метеорный поток Урсиды. Однако он не такой интенсивный, как Геминиды. Его мощность составит лишь 25 метеоров в час. Впрочем, наблюдению за ним ничего не будет мешать.

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Сразу два звездопада в декабре увидят жители Твери

Первый придется в ночь с 13-го на 14-е, второй — в ночь на 22 декабря

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