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В Южно-Сахалинске осудили мужчин за попытку дать взятку сотруднику ФСБ

Так они пытались «спасти» от уголовной ответственности родственника за 290 тыс. рублей

В Южно-Сахалинске осудили двух мужчин за попытку дать взятку сотруднику Федеральной служб безопасности в размере 290 тыс. рублей. Таким образом они хотели освободить родственника от уголовной ответственности, сообщили в пресс-службе прокуратуры островного региона.

Как сообщает ИА SakhalinMedia, свою вину мужчины полностью признали, уголовное дело было рассмотрено в особом порядке судебного разбирательства.

Суд приговорил одного подсудимого к 2,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Второй подсудимый с учетом смягчающих обстоятельств осужден условно на три года, в течение которых он должен будет доказать свое исправление, отметили в пресс-службе.

Послужившие предметом взятки 290 тыс. суд постановил передать в доход государства.

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

В Южно-Сахалинске осудили мужчин за попытку дать взятку сотруднику ФСБ

Так они пытались «спасти» от уголовной ответственности родственника за 290 тыс. рублей

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