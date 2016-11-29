«Красивые» номера появятся в свободной продаже

Уже в следующем году водители смогут приобрести «красивые» номера для своих автомобилей абсолютно законно — они появятся в свободной продаже. Поправки к действующему законодательству могут внести ближайшей весной.

По мнению экспертов, легализация торговли красивыми номерами может обернуться внушительным доходом для ГИБДД, кроме того, это позволит прикрыть серый рынок.

В настоящее время цены на«красивые» номера варьируются от 30 тыс. до 5 млн рублей, сообщает телеканал «360».

Законопроект «О государственной регистрации транспортных средств в РФ» внесли в Государственную думу еще в 2011 году.