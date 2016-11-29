В Брянске повысили ставку земельного налога

Депутаты Брянского горсовета одобрили изменение ставок налога на землю. В горсовете пояснили, что суммы изменятся незначительно.

За земли, занятые жильем, установлена ставка в размере 0,3%. За участки, на которых построены гаражи — 1%. Глава Брянска Александр Хлиманков отметил, что повышением налога власти «стремятся пополнить городской бюджет».



«Полученные от налогов дополнительные денежные средства планируется направить на социальное развитие. Важно отметить, что ставка земельного налога в нашем городе по-прежнему остается одной из самых низких в Центральном федеральном округе», — сказал Хлиманков.



В горсовете пояснили, что за земельный участок в 26 кв. м сумма налога составит примерно от 300 до 400 рублей в год, передает интернет-газета «Брянские новости».