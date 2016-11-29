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Обнаружен шестой выживший после авиакатастрофы в Колумбии

Им стал футболист бразильского клуба «Шапекоэнсе» Элио Нето

Сотрудники экстренных служб обнаружили шестого выжившего при крушении самолета бразильскими футболистами клуба «Шапекоэнсе» в Колумбии.

Как передает агентство France-Presse, им стал футболист Элио Нето. Спасатели также не исключают, что могут быть обнаружены еще выжившие.

Напомним, самолет, на борту которого находились 72 пассажира и девять членов экипажа, вылетел из Боливии и направлялся в аэропорт Медельина, где должен был состояться первый финальный матч Южноамериканского кубка. Воздушное судно потерпело крушение в Колумбии близ горы Эль-Гордо в департаменте Антьокия.

Президент Бразилии Мишел Мигел Элиас Темер Лулиа объявил в стране трехдневный траур в связи с авиакатастрофой.

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Обнаружен шестой выживший после авиакатастрофы в Колумбии

Им стал футболист бразильского клуба «Шапекоэнсе» Элио Нето

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