В Бразилии объявлен трехдневный траур по разбившимся в авиакатастрофе

Об этом сообщил президент страны Мишел Темер
В Бразилии объявлен трехдневный траур по разбившимся в результате крушения самолета в Колумбии. Об этом заявил президент страны Мишел Темер.
На борту самолета, потерпевшего крушение в Колумбии близ горы Эль-Гордо в департаменте Антьокия, находился 81 человек, в том числе члены бразильский футбольной команды «Шапокоэнсе». По последним данным, выжили лишь пять человек.
(AI) Presidente Michel Temer decreta luto oficial por três dias pela tragédia na Colômbia. #ForçaChape— Michel Temer (@MichelTemer) 29 ноября 2016 г.
Страшной трагедии, произошедшей в Колумбии, скорбит весь футбольный мир.
Болельщики футбольной команды «Шапекоэнсе» собираются во вторник почтить память погибших и помолиться за выживших на стадионе команды.
С минуты молчания начали тренировку футболисты барселонской команды «Барса».
Приносит соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе и Российский футбольный союз, пишет «Ридус».
Российский футбольный союз глубоко скорбит и выражает соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Колумбии pic.twitter.com/SHZaB6WYgQ
— РФС (@official_rfs) 29 ноября 2016 г.
Напомним, лайнер вылетел из Боливии и направлялся в аэропорт Медельина, где 1 декабря должен был состояться матч против колумбийского клуба «Атлетико Насьональ».
Среди выживших в катастрофе — защитник Алан Рушела, вратари Маркос Данило и Джексон Фольман, а также стюардесса Химена Суарес.