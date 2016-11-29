Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
29 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Мир   |     |   написать авторам

В Бразилии объявлен трехдневный траур по разбившимся в авиакатастрофе

Об этом сообщил президент страны Мишел Темер

В Бразилии объявлен трехдневный траур по разбившимся в результате крушения самолета в Колумбии. Об этом заявил президент страны Мишел Темер.

На борту самолета, потерпевшего крушение в Колумбии близ горы Эль-Гордо в департаменте Антьокия, находился 81 человек, в том числе члены бразильский футбольной команды «Шапокоэнсе». По последним данным, выжили лишь пять человек.

Страшной трагедии, произошедшей в Колумбии, скорбит весь футбольный мир.

Болельщики футбольной команды «Шапекоэнсе» собираются во вторник почтить память погибших и помолиться за выживших на стадионе команды. 

С минуты молчания начали тренировку футболисты барселонской команды «Барса».

Приносит соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе и Российский футбольный союз, пишет «Ридус».

Российский футбольный союз глубоко скорбит и выражает соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Колумбии pic.twitter.com/SHZaB6WYgQ

Напомним, лайнер вылетел из Боливии и направлялся в аэропорт Медельина, где 1 декабря должен был состояться матч против колумбийского клуба «Атлетико Насьональ». 

Среди выживших в катастрофе — защитник Алан Рушела, вратари Маркос Данило и Джексон Фольман, а также стюардесса Химена Суарес.

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

В Бразилии объявлен трехдневный траур по разбившимся в авиакатастрофе

Об этом сообщил президент страны Мишел Темер

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Владлена Калашникова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

глава Минпромторга России

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке