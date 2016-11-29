В Бразилии объявлен трехдневный траур по разбившимся в авиакатастрофе

В Бразилии объявлен трехдневный траур по разбившимся в результате крушения самолета в Колумбии. Об этом заявил президент страны Мишел Темер.



На борту самолета, потерпевшего крушение в Колумбии близ горы Эль-Гордо в департаменте Антьокия, находился 81 человек, в том числе члены бразильский футбольной команды «Шапокоэнсе». По последним данным, выжили лишь пять человек.



(AI) Presidente Michel Temer decreta luto oficial por três dias pela tragédia na Colômbia. #ForçaChape — Michel Temer (@MichelTemer) 29 ноября 2016 г.

Страшной трагедии, произошедшей в Колумбии, скорбит весь футбольный мир.

Болельщики футбольной команды «Шапекоэнсе» собираются во вторник почтить память погибших и помолиться за выживших на стадионе команды.

С минуты молчания начали тренировку футболисты барселонской команды «Барса».



Приносит соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе и Российский футбольный союз, пишет «Ридус».



Российский футбольный союз глубоко скорбит и выражает соболезнования родным и близким погибших в авиакатастрофе в Колумбии pic.twitter.com/SHZaB6WYgQ

Напомним, лайнер вылетел из Боливии и направлялся в аэропорт Медельина, где 1 декабря должен был состояться матч против колумбийского клуба «Атлетико Насьональ».



Среди выживших в катастрофе — защитник Алан Рушела, вратари Маркос Данило и Джексон Фольман, а также стюардесса Химена Суарес.

