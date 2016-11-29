Преподаватель из вуза Иркутска получила условно 1,5 года за взятки

Бывший преподаватель Иркутского национального исследовательского технического университета (ИРНИТУ) приговорена к 1,5 годам исправительных работ условно за получение более 30 взяток от студентов, сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

По данным ИА IrkutskMedia, с 2014 по 2015 год женщина незаконно проставляла студентам положительные оценки за прохождение производственной практики, которую они не проходили. За это студенты предлагали преподавателю взятки в размере от 2,5 тыс. до 5 тыс. рублей.



По данному факту возбудили уголовные дела по статье «Мелкое взяточничество» и «Служебный подлог». Суд приговорил обвиняемую к 1 году и 6 месяцам исправительных работ условно с испытательным сроком на 2 года. Приговор в законную силу не вступил.