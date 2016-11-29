Жители Мурманска просят президента защитить диких оленей

В интернете появилось обращение жителей Мурманской области к президенту Владимиру Путину и генпрокурору Юрию Чайке. Авторы петиции просят «защитить нашу и без того хрупкую фауну». В частности, они протестуют против разрешения на отстрел популяции диких северных оленей, занесенных в Красную книгу.

«Дикий северный олень занесен в Красную книгу Мурманской области, однако 29.07.2016 г. постановлением губернатора Мурманской области установлена квота на отстрел 71 особи. Саамы, оленеводы, жители Мурманской области, живущие на земле, просят прекратить официальное браконьерство», — говорится в обращении.

Как напоминает ИА «Би-порт», в этом году в Мурманской области было выдано 77 разрешений на отстрел оленей. Это было сделано на основании проведенного региональным Минприроды мониторинга численности диких оленей.



Однако, как говорят авторы петиции, учет поголовья оленей проводился не экспертами. Кроме того, изучались снегоходные маршруты, по которым сложно установить, дикий олень передвигался по нему или совхозный. Выдача разрешений на отстрел является, по мнению авторов обращения, лоббированием интересов охотников.

На момент создания этой заметки под петицией собрано 155 подписей. Она создана на портале change.org и никакой юридической силы не имеет. Законодательная и исполнительные власти не обязаны как-либо на нее реагировать, отмечает агентство.