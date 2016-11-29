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Вторник,
29 ноября
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Хакеры оставили без интернета почти 1 млн немцев

В результате кибератак пострадали около 900 тыс. человек

Порядка 900 тыс. пользователей интернета в Германии потеряли доступ к Сети из-за ряда хакерских атак на серверы телекоммуникационной компании Deutsche Telekom.

В компании заявили, что перебои с доступом коснулись 4,5% клиентов. Проблемы с доступом в интернет у пользователей начались в воскресенье и продолжились в понедельник, сообщает RNS.

Директор Deutsche Telekom по IT-безопасности Томас Тезих сообщил, что перебои связаны с неудачной попыткой взлома.

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Хакеры оставили без интернета почти 1 млн немцев

В результате кибератак пострадали около 900 тыс. человек

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