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Лыжница Йохауг дисквалифицирована на 14 месяцев из-за допинга

Норвежское антидопинговое агентство официально потребовало от Национального олимпийского комитета страны отстранить олимпийскую чемпионку от соревнований

Олимпийская чемпионка 2010 года по лыжным гонкам норвежка Тереза Йохауг должна быть дисквалифицирована на 14 месяцев с 18 октября 2016 года из-за положительного теста на допинг.

С таким требованием выступило Норвежское антидопинговое агентство, которое отправило запрос в Национальный олимпийский комитет Норвегии.

Ранее 28-летняя лыжница была временно дисквалифицирована на два месяца. Также дело было заведено на врача сборной Норвегии Фредрика Бендиксена, который подозревается в нарушении антидопинговых правил.

Напомним, Йохауг уличили в употреблении допинга 13 октября, когда в пробе В был обнаружен клостебол. Утверждалось, что он попал в организм спортсменки через защитный бальзам для губ, который был куплен в итальянской аптеке.

Тереза Йохауг является олимпийской чемпионкой 2010 года по лыжным гонкам в эстафете на 4 км и 5 км, семикратной чемпионкой мира и двукратной обладательницей кубка мира в общем зачете.

Клостебол — это анаболический стероид, в свое время активно использовавшийся спортсменами из ГДР, и за него уж был дисквалифицирован ряд спортсменов, включая итальянскую волейболистку Викторию Орси Тот, отстраненную от Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.

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Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Лыжница Йохауг дисквалифицирована на 14 месяцев из-за допинга

Норвежское антидопинговое агентство официально потребовало от Национального олимпийского комитета страны отстранить олимпийскую чемпионку от соревнований

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