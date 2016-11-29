Лыжница Йохауг дисквалифицирована на 14 месяцев из-за допинга

Олимпийская чемпионка 2010 года по лыжным гонкам норвежка Тереза Йохауг должна быть дисквалифицирована на 14 месяцев с 18 октября 2016 года из-за положительного теста на допинг.



С таким требованием выступило Норвежское антидопинговое агентство, которое отправило запрос в Национальный олимпийский комитет Норвегии.



Ранее 28-летняя лыжница была временно дисквалифицирована на два месяца. Также дело было заведено на врача сборной Норвегии Фредрика Бендиксена, который подозревается в нарушении антидопинговых правил.



Напомним, Йохауг уличили в употреблении допинга 13 октября, когда в пробе В был обнаружен клостебол. Утверждалось, что он попал в организм спортсменки через защитный бальзам для губ, который был куплен в итальянской аптеке.



Тереза Йохауг является олимпийской чемпионкой 2010 года по лыжным гонкам в эстафете на 4 км и 5 км, семикратной чемпионкой мира и двукратной обладательницей кубка мира в общем зачете.



Клостебол — это анаболический стероид, в свое время активно использовавшийся спортсменами из ГДР, и за него уж был дисквалифицирован ряд спортсменов, включая итальянскую волейболистку Викторию Орси Тот, отстраненную от Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро.



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