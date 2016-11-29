В Орле закроют все аварийные детские площадки

В Орле провели инвентаризацию более 600 площадок. У 100 из них удалось установить собственников. Среди проверенных объектов были выявлены и аварийные.

Городские власти заявили, что аварийные детские площадки будут закрыты или отремонтированы. Ответственным лицам поручено до конца года установить хозяев бесхозных объектов, которые могут быть опасны для детей.



Как пишет InfoOrel.ru, на баланс города будут взяты только те площадки, которые находятся на муниципальной земле. Остальные являются общедомовым имуществом жильцов. Именно им предстоит заняться обустройством детских площадок на придомовых территориях.