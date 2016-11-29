Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
29 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Экономика   |     |   написать авторам

Банк России обсуждает с Турцией и Вьетнамом прием карт «Мир»

Об этом сообщила зампред ЦБ Ольга Скоробогатова

Центробанк РФ ведет переговоры с Турцией, Вьетнамом и другими популярными у российских туристов странами о приеме к оплате в этих государствах карт национальной платежной системы «Мир».

Об этом, выступая в Госдуме, сообщила зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

«Это именно возможность приема нашей карты «Мир» в их инфраструктуре, чтобы наши граждане могли расплатиться там с нашей картой», — цитирует ее «РИА Новости».

Национальная система платежных карт «Мир» заработала в конце 2015 года. Ее запустили после того, как некоторые российские банки попали под западные санкции и платежные системы Visa и MasterCard перестали обслуживать выпущенные этими банками карты.

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Банк России обсуждает с Турцией и Вьетнамом прием карт «Мир»

Об этом сообщила зампред ЦБ Ольга Скоробогатова

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Инфографика

Сколько получают чиновники в России: статистика разных ведомств

Сколько получают чиновники в России: статистика разных ведомств

Вся инфографика

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Владлена Калашникова

общественный деятель

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

глава Минпромторга России

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке