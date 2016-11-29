Банк России обсуждает с Турцией и Вьетнамом прием карт «Мир»

Центробанк РФ ведет переговоры с Турцией, Вьетнамом и другими популярными у российских туристов странами о приеме к оплате в этих государствах карт национальной платежной системы «Мир».

Об этом, выступая в Госдуме, сообщила зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.

«Это именно возможность приема нашей карты «Мир» в их инфраструктуре, чтобы наши граждане могли расплатиться там с нашей картой», — цитирует ее «РИА Новости».

Национальная система платежных карт «Мир» заработала в конце 2015 года. Ее запустили после того, как некоторые российские банки попали под западные санкции и платежные системы Visa и MasterCard перестали обслуживать выпущенные этими банками карты.