Волки атакуют сельские поселения Коми

Власти нескольких сел в Коми обратились к местным жителям с призывом усилить бдительность в связи с нашествием волков.

Как сообщает ИА «Комиинформ», в частности, родители должны взять под строгий контроль передвижение детей. Их необходимо сопровождать не только в черте населенного пункта, но и за его пределами. Жители должны немедленно сообщать в коммунальные службы о перегоревших уличных фонарях. Единая диспетчерская служба переведена на круглосуточный режим работы.

Особое внимание власти просят обращать на собак, поскольку их свободное перемещение может привлечь хищников.

Как отмечает агентство, пока охота на волков не пользуется популярностью у местных жителей. По словам главного охотоведа Койгородского района Сергея Клинцова, за последние два года у них не сдано ни одной шкуры волка, несмотря на то что за нее охотник может получить около 3,5 тыс. рублей.