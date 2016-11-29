Суд заслушал письменные показания Дурицкой по делу об убийстве Немцова

Коллегия присяжных по делу об убийстве Бориса Немцова заслушала письменные показания украинской модели Анны Дурицкой, которая сопровождала оппозиционного политика в момент убийства.

Показания на заседании Московского окружного военного суда огласила гособвинитель Мария Семененко.

«Ближе к середине <Большого Москворецкого> моста я услышала один хлопок и стала смотреть себе под ноги, так как думала, что взорвалась петарда. Потом я услышала еще несколько хлопков и увидела, что Борис падает на тротуар», — сообщила суду Дурицкая.

Затем, по словам свидетельницы, она увидела быстро удаляющийся в сторону улицы Ордынка светло-серый легковой автомобиль.

Дурицкая отметила, что после того, как Немцов упал на асфальт, она подбежала к водителю снегоуборщика, который отказался вызывать скорую помощь и посоветовал ей позвонить по телефону «112», передает «Интерфакс».

Свидетельница подчеркнула, что не замечала ничего и никого подозрительного до самого момента убийства.

Ранее сообщалось, что суд не мог допросить Дурицкую, потому что она перестала выходить на связь после отъезда на Украину.

Немцов был застрелен в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. Фигурантами дела стали пять человек. Следствие предъявило Зауру Дадаеву, братьям Анзору и Шагиду Губашевым, Темирлану Эскерханову и Хамзату Бахаеву обвинение в совершении убийства по найму в составе организованной группы и незаконном приобретении, ношении, перевозке и хранении огнестрельного оружия.