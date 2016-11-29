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Вторник,
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В строительстве российской лунной базы будут участвовать роботы

Об этом сообщили в Фонде перспективных исследований

В строительстве и эксплуатации напланетных баз, в том числе на Луне, Россия задействует роботов, сообщили в Фонде перспективных исследований, в котором был разработан антропоморфный робот «Федор».

«Предполагается в рамках программ осуществления напланетной деятельности создавать роботов для помощи в строительстве и эксплуатации баз», — приводит ТАСС сообщение представителя ведомства.

Согласно проекту ФПИ, робот «Федор» будет доставлен на орбиту в 2021 году на корабле «Федерация».

Рост «Федора» составляет 184 см, а вес — от 106 до 160 кг с учетом дополнительного оборудования и сменных модулей. Робот сможет поднимать груз до 20 кг.

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Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

В строительстве российской лунной базы будут участвовать роботы

Об этом сообщили в Фонде перспективных исследований

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