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Вторник,
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Служащий ВВС США в Японии напал на местную жительницу

Пострадавшая получила ранения, но ее жизни ничто не угрожает

Жительница Японии подверглась нападению со стороны служащего ВВС США. Инцидент произошел в японском городе Мисава на территории местной военной базы. Сообщается, что женщина была ранена во время нападения, но сейчас ее жизни ничто не угрожает.

Причины поведения американского военнослужащего неизвестны, сообщает «ТВ Центр»

В июне на японском острове Окинава более 60 тыс. человек провели демонстрацию против военного присутствия США в стране. Жители Японии вышли на митинг после убийства местной жительницы и ареста американского военного, подозреваемого в совершении преступления.

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Служащий ВВС США в Японии напал на местную жительницу

Пострадавшая получила ранения, но ее жизни ничто не угрожает

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