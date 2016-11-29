Госоркестр и Госхор на службе России

Государственный академический симфонический оркестр России имени Е.Ф. Светланова (Госоркестр) и Государственный академический русский хор имени А.В. Свешникова (Госхор) объединились, чтобы отметить общий юбилей — 80 лет со дня основания.

Программа гала-концерта «80 лет служения России», представленная в Большом театре, получилась сверхнасыщенной. Режиссер, народный артист Юрий Лаптев включил в нее практически все музыкальные жанры, в том числе балет: от ГАБТа юбиляров приветствовала прима-балерина Ольга Смирнова с ностальгическим «Лебедем» Сен-Санса.

«Мы вспоминаем тех, кого сегодня нет с нами», — проникновенно звучал за кадром сочный баритон ведущего Николая Бурова, и на экране, развернутом во всю ширь сцены, вереницей шли портреты артистов, которым Госхор и Госоркестр обязаны нынешней славой.

Впрочем, лирические эпизоды на этом торжестве были редкостью — кроме Смирновой, в благоговейное слушание-созерцание гостей погрузила народная артистка Ольга Бородина с «Трепаком» Мусоргского и Госоркестр с «Элегией» из Струнной серенады Чайковского. В остальном на Исторической сцене царило приподнято-бравурное настроение.

Тон вечеру задал Госхор. Под управлением худрука Евгения Волкова артисты исполнили «Патриотическую песню» Глинки, положенную на стихи Степана Щипачева. В 1946 году это сочинение, оркестрованное Дмитрием Рогаль-Левицким, принимало участие в конкурсе гимнов РСФСР. В итоге Россия осталась с союзным гимном, а опус Глинки десятилетия спустя стал гимном ельцинской России.

Почин коллег подхватил Госоркестр, ответивший Торжественным коронационным маршем Петра Чайковского. Мажорные юбиляции не на шутку вдохновили дирижера Кристиана Ярви, чуть было не пустившегося в пляс. Хореографические упражнения маэстро продолжил в «Поганом плясе» и Финале из «Жар-птицы», имеющей к танцу непосредственное отношение. На экране тем временем демонстрировались кадры с участием Игоря Стравинского. Автор балета, сосредоточенно рубя кулаками воздух, дирижировал Госоркестром.

Нынешний его худрук Владимир Юровский на концерте не появился, передоверив дирижерские полномочия тому же Ярви и Томасу Зандерлингу. Впрочем, этот коллектив уже достиг такого уровня, что может обходиться без дирижера. Аналогичной характеристики заслуживает и Госхор, который помимо общих с коллегами вокально-симфонических сочинений (в том числе, первой части «Колоколов» Рахманинова и «Иисуса Навина» Мусоргского) продемонстрировал, пожалуй, самое яркое достижение вечера — неудержимое «Время, вперед!» Георгия Свиридова, спетое a capella (дирижер — Александр Топлов).

От коллег-инструменталистов юбиляров поздравили пианистка Екатерина Мечетина с финалом Первого концерта Чайковского и скрипач Михаил Симонян с сочинениями Арама Хачатуряна и Макса Бруха. На долю Симоняна — главы поддержавшего концерт Фонда «Открытое море» — выпал не только исполнительский, но и организаторский успех. Во многом благодаря его активности состоялась творческая перекличка стран и времен.

— Часто многие страны пытаются забыть о причастности к истории Советского Союза. Но когда я пригласил принять участие в концерте наших коллег из Эстонии, Грузии, Украины и США, все моментально сказали «да». Потому что все мы преклоняемся перед выдающимися музыкантами, работавшими в Госхоре и ГАСО. На их записях мы выросли, — подчеркнул скрипач в беседе с «Известиям».

Возможно, скоро совместную фонотеку коллективов обогатит запись «Проекта Гимна СССР» Сергея Прокофьева. Ждать своего часа произведению пришлось 73 года.

— Его слышали только члены жюри и представители правительства, а теперь и гости гала-концерта, — рассказал Евгений Волков. — В 1943 году был объявлен конкурс на создание гимна СССР. Прокофьев в «большой финал» не прошел. Но осталась полностью сделанная его рукой партитура.

Музыка Прокофьева отлично вписалась в оптимистический строй вечера. Вместо с тем стало ясно, чем этот гимн в свое время не удовлетворил государственных ценителей. Соотношение лирики с державностью в нем явно не в пользу последней.

