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Захарова прокомментировала призыв ужесточить санкции против России

Официальный представитель МИД РФ ответила на призыв немецких депутатов с иронией

Депутаты немецкого бундестага, призывающие ЕС усилить антироссийские санкции из-за ситуации в Сирии, живут «в параллельной реальности». Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова.

«Они продолжают жить в параллельной реальности», — приводит ее слова «Федеральное агентство новостей».

Ранее глава комитета бундестага по внешним делам Норберт Реттген и депутат от немецкой партии «Зеленые» Франциска Брантнер потребовали от властей ФРГ и Евросоюза ввести новые санкции против России из-за продвижения правительственной армии Сирии в Алеппо.

Комментируя заявление Реттгена, официальный представитель Министерства обороны Игорь Конашенков подчеркнул, что ЕС намеревается ответить санкциями на спасение около 80 тыс. жителей сирийского города.

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Захарова прокомментировала призыв ужесточить санкции против России

Официальный представитель МИД РФ ответила на призыв немецких депутатов с иронией

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