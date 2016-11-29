ИГ взяло на себя ответственность за нападение на охрану Дутерте

Группировка «Мауте», члены которой считают себя соратниками ИГ(«Исламское государство», запрещено в РФ), взяла на себя ответственность за теракт, связанный с подрывом колонны автомобилей президентского кортежа Родриго Дутерте.

Ранее «Известия» сообщали о том, что взрывное устройство сработало рядом с кортежем Дутерте за день до приезда самого президента в Бутинг, передает «Федеральное агентство новостей».

Как сообщил журналистам руководитель полиции Рональд Деларос, такая же бомба взорвалась 2 сентября в Давао — в резиденции Дутерте. Тогда погибли 14 человек.

В Минданао пострадали семь сотрудников безопасности и двое солдат.

Однако филиппинский лидер не собирается отменять свой визит в Бутинг.

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