ИГ взяло на себя ответственность за нападение на охрану Дутерте

Инцидент произошел в провинции Минданао
Группировка «Мауте», члены которой считают себя соратниками ИГ(«Исламское государство», запрещено в РФ), взяла на себя ответственность за теракт, связанный с подрывом колонны автомобилей президентского кортежа Родриго Дутерте.
Ранее «Известия» сообщали о том, что взрывное устройство сработало рядом с кортежем Дутерте за день до приезда самого президента в Бутинг, передает «Федеральное агентство новостей».
Как сообщил журналистам руководитель полиции Рональд Деларос, такая же бомба взорвалась 2 сентября в Давао — в резиденции Дутерте. Тогда погибли 14 человек.
В Минданао пострадали семь сотрудников безопасности и двое солдат.
Однако филиппинский лидер не собирается отменять свой визит в Бутинг.
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