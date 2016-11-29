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Экс-депутат из Барнаула признан виновным в хищении 12 млн рублей

Александр Мастинин приговорен к шести годам колонии, штрафу в 300 тыс. рублей и возмещению ущерба

Экс-депутат ЗакСа Алтайского края Александр Мастинин признан виновным в присвоении и растрате 12 млн рублей. Суд приговорил его к шести годам колонии, штрафу в 300 тыс. рублей и возмещению ущерба. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, с января по октябрь 2009 года Мастинин, возглавлял городскую управляющую компанию «Родной Барнаул», которая получала от жильцов деньги за услуги ЖКХ и выводила их через подставные организации. Всего преступной группой было похищено более 12 млн рублей, передает altapress.ru.

В марте 2013 года Мастинин скрылся от следствия, однако в июне 2015 года его задержали в аэропорту Шереметьево при предоставлении фальшивых документов.

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Экс-депутат из Барнаула признан виновным в хищении 12 млн рублей

Александр Мастинин приговорен к шести годам колонии, штрафу в 300 тыс. рублей и возмещению ущерба

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