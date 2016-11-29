Экс-депутат из Барнаула признан виновным в хищении 12 млн рублей

Экс-депутат ЗакСа Алтайского края Александр Мастинин признан виновным в присвоении и растрате 12 млн рублей. Суд приговорил его к шести годам колонии, штрафу в 300 тыс. рублей и возмещению ущерба. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по региону.

По версии следствия, с января по октябрь 2009 года Мастинин, возглавлял городскую управляющую компанию «Родной Барнаул», которая получала от жильцов деньги за услуги ЖКХ и выводила их через подставные организации. Всего преступной группой было похищено более 12 млн рублей, передает altapress.ru.



В марте 2013 года Мастинин скрылся от следствия, однако в июне 2015 года его задержали в аэропорту Шереметьево при предоставлении фальшивых документов.