Творческий проект к столетию Октябрьской революции представили в МГТ

С 20 по 24 ноября к столетию Октябрьской революции в Московском Губернском театре поставили творческий проект «Возрождение. Накануне. 1916 – 2016». Он был приурочен к юбилейной дате, которую будут отмечать в следующем году. Одной из задач проекта стала попытка разобраться силами театрального искусства в причинах Октябрьской революции и осмыслить её последствия.

Заместитель российского министра культуры Александр Журавский подчеркнул, что инициатива руководства Губернского театра в организации проекта очень значима, а также отметил важность поднятой темы. По его словам, театральное пространство – это пространство актуальности, и поддержанный министерством проект не заканчивается ноябрём 2016 года, а будет продолжен и расширен и в 2017 году с трансляцией на другие площадки.

Фото: Анна Коонен

Четыре драматурга и девять режиссеров в ходе работы лаборатории представили свои работы на означенную тему перед профессиональным жюри, в которое вошли худрук МГТ Сергей Безруков, драматург и режиссер Николай Коляда, театровед Нина Шалимова, ректор РИТИ (ГИТИС) Григорий Заславский, худрук Театра на Малой Бронной Сергей Голомазов, театральный критик Ольга Галахова, театральный обозреватель Елизавета Авдошина.

«Мы, как и многие, ждем 2017-й год с некоторым волнением — история часто идет по спирали, а иногда повторяется, и тем важнее накануне столетней годовщины этого события осмыслить его причины. Мы опередили всех, еще и поэтому озаглавили проект «Возрождение. Накануне». Хотелось осмыслить, что было накануне, что привело к нашу страну к революции?», - заявил, комментируя проект Сергей Безруков.



Николай Коляда также отметил своевременность проведения такого проекта. «События того времени на самом деле не осмыслены. А они относятся к каждой семье. И к моей, к деду, родителям. К тому, как они жили и работали. Всё идёт из 1917-го года», - отметил он.

Фото: Анна Коонен

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Единственным победителем среди драматургов в рамках проекта стал Владимир Зуев из Екатеринбурга с пьесой «Восемь». В ней рассказывается о последних днях жизни семьи Романовых. Владимир Зуев, ученик Николая Коляды, вдумчиво исследовал все возможные материалы о судьбе царской семьи на Урале. Он ездил в Алапаевск, в монастырь у рудника Нижняя Селимская. Также драматург использовал материалы следствия, которое инициировала армия Колчака, дневники Елизаветы Фёдоровны, её переписку с сестрой Александрой Фёдоровной и Николаем II.

Жюри решило рекомендовать пьесу к постановке в МГТ. Её режиссером станет Анна Горушкина.

Благодарность и поощрительную премию за участие в конкурсе получили также финалисты конкурса Юлиана Лайкова, режиссер (отрывок из пьесы «Дни Турбиных»), Александра Протасова, режиссер (отрывок из пьесы «Циники» А.Мариенгофа), Ольга Стороженко, режиссер (показ «Багровый свет снегопала» по сценарию В.Мотыля), Александр Баркар, режиссер (показ пьесы «Вечный бунт» Н. Кулиша) и Рафис Залелетдинов - за режиссерский показ пьесы «Батум» М.Булгакова.

Фото: Анна Коонен

Кроме того, жюри рекомендовало к постановке в МГТ режиссерскую заявку Рафиса Зелелетдинова по пьесе «Батум» М.Булгакова.

Проект был реализован Фондом поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова и Московским Губернским театром при поддержке Министерства культуры РФ.