В связи с трауром на Кубе запрещена продажа сигарет и алкоголя

Власти Кубы с 25 ноября ввели запрет на продажу алкоголя и табачных изделий во время траура в связи со смертью лидера Кубинской революции Фиделя Кастро, сообщает корреспондент «Известий».

Сухой закон действует на всей территории республики, продажа сигарет и спиртных напитков запрещена в магазинах, барах и ресторанах. Кроме того, во время национального траура запрещено проведение концертов и уличных мероприятий.

Ограничение будет действовать до 4 декабря — в этот день пройдут похороны кубинского революционера в городе Сантьяго де Куба.

Напомним, Фидель Кастро ушел из жизни вечером 25 ноября в возрасте 90 лет. На Кубе объявлен девятидневный траур в связи со смертью легендарного политического деятеля.

Сейчас в Гаване находится российская делегация во главе со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным. Российские представители примут участие в церемонии прощания с бывшим лидером Кубы Фиделем Кастро.

