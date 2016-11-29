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Вторник,
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В связи с трауром на Кубе запрещена продажа сигарет и алкоголя

Действие сухого закона продлится до 4 декабря

Власти Кубы с 25 ноября ввели запрет на продажу алкоголя и табачных изделий во время траура в связи со смертью лидера Кубинской революции Фиделя Кастро, сообщает корреспондент «Известий».

Сухой закон действует на всей территории республики, продажа сигарет и спиртных напитков запрещена в магазинах, барах и ресторанах. Кроме того, во время национального траура запрещено проведение концертов и уличных мероприятий.

Ограничение будет действовать до 4 декабря — в этот день пройдут похороны кубинского революционера в городе Сантьяго де Куба.

Напомним, Фидель Кастро ушел из жизни вечером 25 ноября в возрасте 90 лет. На Кубе объявлен девятидневный траур в связи со смертью легендарного политического деятеля.

Сейчас в Гаване находится российская делегация во главе со спикером Госдумы РФ Вячеславом Володиным. Российские представители примут участие в церемонии прощания с бывшим лидером Кубы Фиделем Кастро. 

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Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

В связи с трауром на Кубе запрещена продажа сигарет и алкоголя

Действие сухого закона продлится до 4 декабря

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