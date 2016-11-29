Новости, деловые новости - Известия
Вторник,
29 ноября
2016 года
Спецпроекты
ГЛАВНЫЕ НОВОСТИ
 
  |   Страна   |     |   написать авторам

Вологодский баскетбольный клуб «Чеваката» признан банкротом

Кредиторская задолженность клуба достигла 15,5 млн рублей

По решению Арбитражного суда Вологодской области баскетбольный клуб «Чеваката» 19 октября был признан банкротом. Организация сейчас находится в процедуре ликвидации.

Заявление о признании банкротом баскетбольного клуба подала компания «ИнвестТехСтрой». «Чеваката» задолжала фирме более 400 тыс. рублей. Более 6,7 млн рублей клуб должен и МУП СКК «Спектр» за аренду помещений.

Как сообщает Cpv.Ru, активы «Чевакаты» составляют 2,3 млн рублей, а кредиторская задолженность достигла 15,5 млн рублей.

Сообщается, что в 2015 году из городского бюджета «Чевакате» было выделено 100 млн рублей.

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Вологодский баскетбольный клуб «Чеваката» признан банкротом

Кредиторская задолженность клуба достигла 15,5 млн рублей

скопируйте этот текст к себе в блог:
﻿

Мнение

Антон Хащенко

политолог

Все мнения

Мнение

Александр Пасечник

аналитик

Все мнения

Мнение

Денис Мантуров

глава Минпромторга России

Все мнения

Мнение

Константин Косачев

сенатор

Все мнения

Мнение

Леонид Слуцкий

депутат

Все мнения

Мнение

Виктор Литовкин

обозреватель

Все мнения

Мнение

Андрей Манойло

политолог

Все мнения
реклама
Закрыть

Цитировать в комментарии
Сообщить об ошибке