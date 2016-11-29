Вологодский баскетбольный клуб «Чеваката» признан банкротом

По решению Арбитражного суда Вологодской области баскетбольный клуб «Чеваката» 19 октября был признан банкротом. Организация сейчас находится в процедуре ликвидации.



Заявление о признании банкротом баскетбольного клуба подала компания «ИнвестТехСтрой». «Чеваката» задолжала фирме более 400 тыс. рублей. Более 6,7 млн рублей клуб должен и МУП СКК «Спектр» за аренду помещений.



Как сообщает Cpv.Ru, активы «Чевакаты» составляют 2,3 млн рублей, а кредиторская задолженность достигла 15,5 млн рублей.



Сообщается, что в 2015 году из городского бюджета «Чевакате» было выделено 100 млн рублей.

