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В Карелии построят два завода по выращиванию мальков

Так регион избавится от импортного посадочного материала

О будущем строительстве мальковых заводов в Карелии говорили на заседании гос.комиссии по подготовке к 100-летию региона. В частности, об этом сообщил замминистра сельского хозяйства Илья Шестаков.

«Необходимо освободиться от завоза посадочного материала из разных стран - Финляндии, Дании и других. Необходимо развивать свое селекционное производство»,- цитирует высокопоставленного чиновника ИА «Карелinform».

Завод планируется размесить на реке Выг. По предварительным расчетам, его строительство обойдется в 800 млн рублей. В том случае, если работы будут оплачиваться из федерального бюджета, их можно будет начать уже в 2018 году, отмечает агентство.

Кроме того, о планах построить мальковый завод сообщил и гендиректор ООО «Русское море – Аквакультура» Илья Соснин. Уже в 2019 году предприятие сможет полностью обеспечивать себя посадочным материалом.

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

В Карелии построят два завода по выращиванию мальков

Так регион избавится от импортного посадочного материала

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