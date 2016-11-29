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Более девяти миллионов школьников примут участие в акции «Час кода» в

В рамках проекта они познакомятся с основами программирования и сами напишут коды

С 5 по 10 декабря во всех школах страны пройдет Всероссийская образовательная акция «Час кода». Российские школьники смогут изучить основы программирования и самостоятельно составить алгоритмы работы компьютерных программ.

Акция «Час кода» пройдет в России уже в третий раз. Именно в этом году участники смогут узнать, что программирование — универсальный язык общения и будущее всех коммуникаций. Демонстрировать и доказывать это в ходе акции будут видеоблогеры, ИТ-эксперты, методисты и программисты.

Во всех школах России пройдет урок информатики в формате видео, который школьникам проведут ведущие профессионалы отрасли. На уроках «Часа кода» дети узнают основы программирования, познакомятся с информационными технологиями и ИT-сферой в целом. Школьникам расскажут о перспективах работы в области ИТ и научат самостоятельно писать код. В результате каждый желающий сможет попробовать свои силы в программировании и создать алгоритмы для работы несложных программ.

В 2016-м году игровые задания будут разделены на три уровня сложности, в зависимости от возраста участников: для младшей школы с 1 по 4 класс, для учеников 5—7 классов, а также для детей и подростков 8—11 классов. Обучение будет проходить в игровой форме. Цель игры — помочь герою найти клад, а детям — научиться создавать алгоритмы. На самом простом уровне игры ученики младшей школы будут создавать линейный алгоритм, то есть простую последовательность действий. Следующий этап для ребят средней школы — создание циклического алгоритма с повторением последовательности команд. А старшеклассники поработают над разветвляющимся алгоритмом.

5 декабря в рамках акции пройдет открытый диалог «Час кода» с участием популярных видеоблогеров, представителей ведущих ИТ-компаний, российских СМИ и детей из российских школ. Участники обсудят, как они видят настоящее и будущее ИТ-индустрии, роль программирования в их жизни и свою собственную роль в развитии ИТ. Сами ребята попробуют разобраться в том, какой информации не хватает сегодня для того, чтобы просто взять и начать программировать. И постараются найти эту информацию прямо на месте. Прямая трансляция мероприятия будет проходить в социальной сети ВКонтакте.

Акция проводится совместно Министерством связи и массовых коммуникаций РФ и Министерством образования и науки РФ при участии ведущих компаний ИТ-отрасли: «Лаборатория Касперского», Zeptolab, Microsoft, Acronis.

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

Более девяти миллионов школьников примут участие в акции «Час кода» в

В рамках проекта они познакомятся с основами программирования и сами напишут коды

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