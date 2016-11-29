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На этой неделе в Ярославле начнут работать 13 катков

Их открытие состоится в четверг, 1 декабря

На этой неделе в Ярославле начнут работать 13 катков. Подготавливать к зимнему сезону и заливать ледовые площадки начали в середине ноября.

Предполагается, что все катки в городе будут работать бесплатно. На их территории будет работать прокат коньков, сообщает ИА «ЯРНОВОСТИ».

«В этом году снег и минусовая температура пришли рано, что позволило нам начать заливать катки еще до начала календарной зимы», — пояснил директор Центра физической культуры и спорта «Медведь» Тимур Лифанов.

По его словам, городской каток стадиона «Каучук» всегда пользовался большой популярностью у жителей разного возраста. Проводя работы по заливке катка, особое внимание специалисты уделяют технологиям. Для обеспечения максимально ровной поверхности катка заливка проводится два раза в день холодной водой.

В настоящее время работы по заливке всех открытых муниципальных катков находятся на стадии завершения, добавил Лифанов.

Известия // вторник, 29 ноября 2016 года

На этой неделе в Ярославле начнут работать 13 катков

Их открытие состоится в четверг, 1 декабря

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